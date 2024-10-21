Monobank запустил магазин market by mono: как он работает и что там можно купить

Ранее РБК-Украина рассказывало, что monobank запустил новую функцию "Групповые расходы", упрощающую распределение расходов среди пользователей. Теперь можно создавать группы, добавлять расходы и автоматически рассчитывать, кто виноват, без необходимости обмена карточными номерами или чеками.

Новая функция позволяет удобно отслеживать общие затраты, например, в путешествиях или при организации мероприятий. Monobank автоматически рассчитывает суммы для каждого участника, а также посылает напоминания об оплате.

Также мы писали, что monobank добавил новую функцию в приложении, позволяющую клиентам получать предупреждения о будущих расходах. Теперь пользователи расширения банка могут настроить уведомления и узнавать, какая сумма и за что будет списана с их счета за один-два дня вперед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.