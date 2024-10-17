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У Monobank запустили нову функцію: що про неї відомо

Україна, Четвер 17 жовтня 2024 12:33
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У Monobank запустили нову функцію: що про неї відомо Фото: нова функція з'явилась в monobank (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Monobank запустив нову функцію, яка спрощує розподіл витрат. Користувачі можуть створювати групи, додавати витрати та автоматично розраховуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника Monobank Олега Гороховського у Telegram.

Нова функція під назвою "Групові витрати" спрощує розподіл витрат серед друзів або колег. Тепер для розрахунків не потрібно копіювати номер картки або скидати чеки в чати - усе можна зробити в кілька кліків через додаток.

Щоб скористатися функцією, користувач створює групу з контактів, додає витрати з виписки або вводить їх вручну, а потім вказує, хто скільки винен. Monobank автоматично обчислює суми для кожного учасника групи. Якщо хтось із учасників затримує оплату, можна раз на добу відправляти нагадування безпосередньо через
додаток.

Ця функція полегшує розрахунки за спільні витрати, наприклад у поїздках або при організації спільних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще одну нову функцію у додатку Monobank. Клієнти банку можуть налаштувати попередження про витрати і отримувати інформацію, яка сума та за що спишеться з рахунку завтра та післязавтра.

Зазначимо, в Україні з жовтня введено ліміти на карткові перекази. Протягом місяця з карти на карту можна переказати не більше 150 тисяч гривень. Однак, у Monobank пояснили, як законно обійти ці ліміти.

Так, за допомогою переказів за IBAN можна здійснювати перекази великих сум без ліміту. Monobank спростив алгоритм таких переказів за міжнародним номером банківського рахунку.

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