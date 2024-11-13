Monobank призывает украинцев срочно заменить карты: в чем причина

Monobank объявил о прекращении сотрудничества с платежной системой Mastercard и переходе на Visa. Поэтому украинцев призвали до конца года сменить свои карты, отправив всем клиентам соответствующее уведомление в приложении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Monobank.

Также в уведомлении банка объясняется, что начиная с 25 ноября, для карт Mastercard больше не будет доступен кэшбек.

Известно, что до конца 2024 года старые карты вообще прекратят работу по расходам.

В связи с этим Monobank рекомендует клиентам заранее заменить свои карты на Visa, чтобы избежать неудобств и сохранить все имеющиеся преимущества, такие как кэшбек.

Решение Monobank продиктовано изменениями в регулировании условий для банковских карт, которые повлияли на прибыльность банков.

В частности, снижение межбанковской комиссии (интерчейндж) с 1,6% до 0,7%, а также увеличение налога на прибыль банков до 50% значительно усложнили возможности поддержки выгодных условий для клиентов.

В партнерстве с Visa Monobank обещает сохранить уровень обслуживания и обеспечить все те же условия использования, к которым привыкли клиенты.

Важно отметить, что для удобства все средства, отправленные на старый номер карты, будут автоматически поступать на новый счет Visa.

Фото: оповещение Monobank (РБК-Украина)

В материале РБК-Украина вы можете более подробно ознакомиться с тем, как отказ Monobank от сотрудничества с Mastercard повлияет на клиентов банка.