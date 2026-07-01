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Monobank ввів комісію за популярну послугу: скільки доведеться заплатити

14:26 01.07.2026 Ср
1 хв
Гроші братимуть за поповнення через популярні термінали
aimg Дмитро Левицький
Фото: Monobank зробив платною одну з популярних послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 1 липня клієнти Monobank платитимуть комісію за поповнення карток через термінали EasyPay.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії EasyPay.

Чому з'явилася комісія

Як пояснили в EasyPay, введення комісії за поповнення карток Monobank у їхніх терміналах - це ініціатива самого банку.

Скільки доведеться платити

Відтепер за цю послугу стягуватимуть 5% від суми платежу.

А що з іншими банками?

Зміни стосуються виключно карток Monobank. У компанії нагадали, що поповнення рахунків інших банків-партнерів у мережі EasyPay залишається абсолютно безкоштовним.

Тому клієнти, які мають картки інших українських банків, можуть і надалі вносити на них готівку без жодних комісій.

Де поповнити Monobank без комісії

Клієнти все ще можуть безкоштовно поповнити свої картки в терміналах monobox і abank, City24, а також у касах "Укрпошти" та банків:

  • А-Банк
  • "Універсал Банк"
  • Укргазбанк
  • Акордбанк

Нагадаємо, наприкінці червня в Україні оновили правила користування терміналами. Тепер для завершення операції знадобиться підтвердження за номером телефону.

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