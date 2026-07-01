Monobank ввів комісію за популярну послугу: скільки доведеться заплатити

З 1 липня клієнти Monobank платитимуть комісію за поповнення карток через термінали EasyPay.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії EasyPay.
Як пояснили в EasyPay, введення комісії за поповнення карток Monobank у їхніх терміналах - це ініціатива самого банку.
Відтепер за цю послугу стягуватимуть 5% від суми платежу.
Зміни стосуються виключно карток Monobank. У компанії нагадали, що поповнення рахунків інших банків-партнерів у мережі EasyPay залишається абсолютно безкоштовним.
Тому клієнти, які мають картки інших українських банків, можуть і надалі вносити на них готівку без жодних комісій.
Клієнти все ще можуть безкоштовно поповнити свої картки в терміналах monobox і abank, City24, а також у касах "Укрпошти" та банків:
Нагадаємо, наприкінці червня в Україні оновили правила користування терміналами. Тепер для завершення операції знадобиться підтвердження за номером телефону.