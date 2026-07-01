Monobank ввел комиссию за популярную услугу: сколько придется заплатить

Почему появилась комиссия

Как пояснили в EasyPay, введение комиссии за пополнение карт Monobank в их терминалах - это инициатива самого банка.

Сколько придется платить

Теперь за эту услугу будут взиматься 5% от суммы платежа.

А что с другими банками?

Изменения касаются только карт Monobank. В компании напомнили, что пополнение счетов других банков-партнеров в сети EasyPay остается абсолютно бесплатным.

Поэтому клиенты, имеющие карточки других украинских банков, могут и дальше вносить на них наличные без каких-либо комиссий.

Где пополнить Monobank без комиссии

Клиенты все еще могут бесплатно пополнить свои карты в терминалах monobox и abank, City24, а также в кассах "Укрпочты" и банков: