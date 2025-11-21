UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

monobank відкрив масштабний збір на своє 8-річчя

Фото: monobank відкрив масштабний збір на своє 8-річчя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Завтра, 22 листопада, monobank святкує свій 8 день народження і відкриває масштабний збір на дрони дрони для "Хартії" та "К-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram Олега Гороховського.

"monobank завтра буде 8 років! І класно, що для нас уже традиція святкувати амбітним збором! Давайте цього разу зберемо 50 000 000 грн! Купимо на них повітряні та наземні дрони для "Хартії" та "К-2", - написав він.

За його словами, усе буде спрямовано на Покровський, Лиманський, Сіверський та Харківський напрями. До того ж, за донати від 88 грн будуть розігруватись призи.

А саме: 

  • 8 подарунків по 88 888 грн;
  • 888 наборів з Живчиком і Золотистими Чіпсами;
  • 8 888 лімітованих Чорних карток із коточипами.

Як додав Гороховський, чим більше донатів - тим більше шансів.

"А якщо донатите з іншого банку, то у коментарі платежу вкажіть свій номер телефону. Переможців викладу тут 24 листопада Ну що, привітаєте нас та захисників?" - додав він.

Як повідомлялось раніше, в Україні запустили нову послугу, яка дозволяє оформити базову соціальну допомогу онлайн через застосунок Дія. На цьому тлі у monobank повідомили, що нададуть додатково 500 грн разової допомоги тим, хто оформить виплати на їхню картку.

Monobank