monobank відкрив масштабний збір на своє 8-річчя

"monobank завтра буде 8 років! І класно, що для нас уже традиція святкувати амбітним збором! Давайте цього разу зберемо 50 000 000 грн! Купимо на них повітряні та наземні дрони для "Хартії" та "К-2", - написав він.

За його словами, усе буде спрямовано на Покровський, Лиманський, Сіверський та Харківський напрями. До того ж, за донати від 88 грн будуть розігруватись призи.

А саме:

8 подарунків по 88 888 грн;

888 наборів з Живчиком і Золотистими Чіпсами;

8 888 лімітованих Чорних карток із коточипами.

Як додав Гороховський, чим більше донатів - тим більше шансів.

"А якщо донатите з іншого банку, то у коментарі платежу вкажіть свій номер телефону. Переможців викладу тут 24 листопада Ну що, привітаєте нас та захисників?" - додав він.