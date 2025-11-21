monobank открыл масштабный сбор на свое 8-летие

Завтра, 22 ноября, monobank празднует свой 8 день рождения и открывает масштабный сбор на дроны дроны для "Хартии" и "К-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Олега Гороховского.
"monobank завтра будет 8 лет! И классно, что для нас уже традиция праздновать амбициозным сбором! Давайте на этот раз соберем 50 000 000 грн! Купим на них воздушные и наземные дроны для "Хартии" и "К-2", - написал он.
По его словам, все будет направлено на Покровское, Лиманское, Северское и Харьковское направления. К тому же, за донаты от 88 грн будут разыгрываться призы.
А именно:
Как добавил Гороховский, чем больше донатов - тем больше шансов.
"А если донатите из другого банка, то в комментарии платежа укажите свой номер телефона. Победителей выложу здесь 24 ноября Ну что, поздравите нас и защитников?" - добавил он.
