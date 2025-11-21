monobank открыл масштабный сбор на свое 8-летие

"monobank завтра будет 8 лет! И классно, что для нас уже традиция праздновать амбициозным сбором! Давайте на этот раз соберем 50 000 000 грн! Купим на них воздушные и наземные дроны для "Хартии" и "К-2", - написал он.

По его словам, все будет направлено на Покровское, Лиманское, Северское и Харьковское направления. К тому же, за донаты от 88 грн будут разыгрываться призы.

А именно:

8 подарков по 88 888 грн;

888 наборов с Живчиком и Золотистыми Чипсами;

8 888 лимитированных Черных карточек с коточипами.

Как добавил Гороховский, чем больше донатов - тем больше шансов.

"А если донатите из другого банка, то в комментарии платежа укажите свой номер телефона. Победителей выложу здесь 24 ноября Ну что, поздравите нас и защитников?" - добавил он.