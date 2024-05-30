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У Monobank стався збій

Фото: у застосунку Monobank стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У мобільному застосунку Monobank стався збій. Фіксують проблеми у всіх операціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок Monobank.

Як повідомляють користувачі, мобільний застосунок Monobank перестав завантажуватися, не працює авторизація. Дехто також фіксує проблеми з транзакціями.

Служба підтримки Monobank перепросила за незручності та зауважила, що наразі команда працює над вирішенням проблеми.

"Вибачте, що зараз ви зіткнулися зі складнощами при роботі в нашому застосунку. Всі зусилля наших співробітників спрямовані на вирішення цього питання. Просимо вас трохи почекати, обіцяємо, що найближчим часом складність буде усунена", - сказали в підтримці.

Оновлено о 15:35.

Співвласник Monobank Олег Гороховський заявив, що проблему в застосунку усунуто.

"Спостерігали проблеми з р2р переказами у застосунку. Перепрошую у тих, кого підвели( Зараз вже все працює як треба", - пояснив він.

Нагадаємо, час від часу такі збої фіксуються у роботі застосунку Monobank. До прикладу у січні цього року керівництво банку повідомляло, що хакери масовано і безперервно атакували систему.

Останній збій у Monobank був 1 травня.

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