RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Monobank произошел сбой

Фото: в приложении Monobank произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В мобильном приложении Monobank произошел сбой. Фиксируют проблемы во всех операциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение Monobank.

Как сообщают пользователи, мобильное приложение Monobank перестало загружаться, не работает авторизация. Некоторые также фиксируют проблемы с транзакциями.

Служба поддержки Monobank извинилась за неудобства и заметила, что команда работает над решением проблемы.

"Извините, что сейчас вы столкнулись со сложностями при работе в нашем приложении. Все усилия наших сотрудников направлены на решение этого вопроса. Просим вас подождать немного, обещаем, что в ближайшее время сложность будет устранена", - сказали в поддержке.

Обновлено в 15:35.

Совладелец Monobank Олег Гороховский заявил, что проблема в приложении устранена.

«Наблюдали проблемы с р2р переводами в приложении. Извиняюсь у тех, кого подвели( Сейчас уже все работает как надо", - пояснил он.

Напомним, иногда такие сбои фиксируются в работе приложения Monobank. К примеру , в январе этого года руководство банка сообщало, что хакеры массированно и непрерывно атаковали систему.

Последний сбой у Monobank был 1 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
монобанкБанки