В Monobank произошел сбой

В мобильном приложении Monobank произошел сбой. Фиксируют проблемы во всех операциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение Monobank.
Как сообщают пользователи, мобильное приложение Monobank перестало загружаться, не работает авторизация. Некоторые также фиксируют проблемы с транзакциями.
Служба поддержки Monobank извинилась за неудобства и заметила, что команда работает над решением проблемы.
"Извините, что сейчас вы столкнулись со сложностями при работе в нашем приложении. Все усилия наших сотрудников направлены на решение этого вопроса. Просим вас подождать немного, обещаем, что в ближайшее время сложность будет устранена", - сказали в поддержке.
Обновлено в 15:35.
Совладелец Monobank Олег Гороховский заявил, что проблема в приложении устранена.
«Наблюдали проблемы с р2р переводами в приложении. Извиняюсь у тех, кого подвели( Сейчас уже все работает как надо", - пояснил он.
Напомним, иногда такие сбои фиксируются в работе приложения Monobank. К примеру , в январе этого года руководство банка сообщало, что хакеры массированно и непрерывно атаковали систему.
Последний сбой у Monobank был 1 мая.
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