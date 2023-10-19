У Monobank спростували фейки про блокування банківських карток у разі неявки в ТЦК

У мережі поширили неправдиву інформацію про нібито можливе блокування банківських карток військовозобов'язаних. Проте дані не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського .

Зазначимо, що деякі українські ЗМІ та Telegram-канали поширили неправдиву інформацію про те, що військовозобов'язаним, які отримали повістки та не прийшли до ТЦК, нібито можуть заблокувати банківську карту.

При цьому вони супроводжували такі пости скріншотом з додатку Monobank.

Співзасновник monobank наголосив, що ця інформація - ніщо інше, як фейк та ІПСО.

Він також пообіцяв заблокувати особам, які розповсюджують такі фейки, можливість використовувати банки.

"Адміністраторам каналів, які так використовують наш застосунок та бренд буде заблоковано можливість використовувати банки", - написав Гороховський.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже припадають під призов до армії.

Зазначимо, що у ТЦК заявляли, що мобілізація не торкнеться абсолютно всіх чоловіків, але кожен військовозобов'язаний повинен розуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Україну зі зброєю в руках.

Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, яке покарання загрожує за відмову від повістки.

До того ж, у ТЦК розповіли, чи потрібно йти у військкомат, якщо знайшли повістку у поштовій скриньці.

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