Від штрафу до 5 років в'язниці. Яке покарання загрожує за відмову від повістки

У разі відмови отримувати повістку, або ж розписуватись, людині загрожує адміністративне правопорушення. Ігнорування "бойової" повістки передбачає відкриття кримінальної справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна в інтерв'ю Telegraf.

Відмова отримувати повістку чи розписуватись

За словами Істоміна, у випадку відмови отримувати повістку чи розписуватись, представник ТЦК та СП можуть скласти на громадянина протокол про адміністративне правопорушення.

Відповідно до статті 210 КУпАП, в умовах особливого періоду, розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто, від 850 до 1700 гривень.

Також адміністративна відповідальність передбачена у разі ігнорування повістки, яка була видана з метою уточнення військово-облікових даних.

Ігнорування "бойової" повістки

У разі ігнорування "бойової" повістки може бути відкрито кримінальну справу.

"Це коли військовозобов’язаний пройшов ВЛК, але у визначену дату не прибув на мобілізаційний пункт. Стаття 336 Кримінального кодексу у цьому випадку передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років", - пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні

Сьогодні в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. В першу чергу призивають резервістів, учасників АТО, ООС, зокрема з поступовим нарощуванням чисельності армії за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.

В кінці липня Верховна рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада поточного року.