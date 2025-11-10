ua en ru
monobank упростил переводы по QR-коду и ссылке: что изменилось

Понедельник 10 ноября 2025 12:20
monobank упростил переводы по QR-коду и ссылке: что изменилось Фото: monobank упростил переводы по QR-коду и ссылке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В monobank обновили возможность перевода по QR-коду или ссылке. Теперь пользователи могут сразу указывать сумму, которую должны получить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

monobank улучшил функции перевода средств по QR-коду и ссылке. Среди обновлений - возможность задать конкретную сумму перевода.

Такая опция будет удобна, если нужно поделить счет в кафе, собрать средства на подарок или вернуть долг. Получателю останется только кликнуть по ссылке или по QR-коду и подтвердить оплату нажатием кнопки "Перевести".

Создать ссылку с фиксированной суммой можно просто: нажать на "плюс" около карты в приложении и выбрать пункт "По ссылке".

Ссылку или QR-код можно отправить кому угодно - даже если человек пользуется карточкой другого банка.

По словам представителей банка, такой формат переводов считается безопасным, ведь пользователь не раскрывает номер своей карты. Тот, кто отправляет деньги, только сканирует код или нажимает на ссылку - и перевод осуществляется несколькими кликами.

Еще одно обновление - возможность изменения фона QR-кода. Достаточно нажать на изображение в приложении, и фон автоматически изменит цвет.

Ранее сообщалось, что monobank запустил совместные карточки, которые дают возможность разделить счет с близкими.

