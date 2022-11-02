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У Monobank спостерігається збій: у чому проблема

Фото: Monobank спостерігається збій (kotcredit.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У середу, 2 листопада, в Monobank знову стався збій. У клієнтів виникають складності з додатком і при переказі коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі додатка та при переказах коштів з нашого боку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Фото: повідомлення Monobank про проблеми в роботі додатку (РБК-Україна)

Варто зазначити, що вчора співзасновник Monobank Олег Гороховський на тлі анонсованого фондом Сергія Притули нового збору звернувся до клієнтів банку з важливим проханням.

"Завтра Притула анонсував мегазбір. У зв'язку з цим у мене до вас прохання. Будь ласка, не оновлюйте банку кожен десять секунд. Уявіть, що при кожному оновленні збільшується споживання електроенергії. Задонатили і чекаємо. Перевіряємо скільки зібрали не частіше ніж раз на 30 хвилин. Можете так ?", - написав він. Проте вже сьогодні Гороховський залишив такий коментар: "Я зрозумів - не можете. Працюємо".

Нагадаємо, вчора оператор мобільного зв'язку "Київстар" заявив про збій у роботі. У користувачів виникли проблеми при поповненні рахунку, зміні тарифу та з додатком Мій Київстар.

При цьому сьогодні збій спостерігається у роботі Vodafone.

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