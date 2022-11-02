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В Monobank наблюдается сбой: в чем проблема

Фото: в Monobank наблюдается сбой (kotcredit.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В среду, 2 ноября, в Monobank вновь произошел сбой. У клиентов возникают сложности с приложением и при переводе средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения и при переводах средств с нашей стороны. Мы возобновим работоспособность сервисов в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Фото: сообщения Monobank о проблемах в работе приложения (РБК-Украина)

Стоит отметить, что вчера соучредитель Monobank Олег Гороховский на фоне аннонсированного фондом Сергея Притулы нового сбора обратился к клиентам банка с важной просьбой.

"Завтра Притула анонсировал мегазбор. В этой связи у меня к вам просьба. Пожалуйста, не обновляйте банку каждый десять секунд. Представьте, что при каждом обновлении увеличивается потребление электроэнергии. Задонатили и ждем. Проверяем сколько собрали не чаще раза в 30 минут. Можете так?", - написал он. Однако уже сегодня Гороховский оставил такой комментарий: "Я понял - не можете. Работаем".

Напомним, вчера оператор мобильной связи "Киевстар" заявил о сбое в работе. У пользователей возникли проблемы при пополнении счета, смене тарифа и с приложением Мой Киевстар.

При этом сегодня сбой наблюдается в работе Vodafone.

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