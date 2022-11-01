ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У роботі "Київстар" стався збій: що відомо

Новость на русском →
Україна, Вівторок 01 листопада 2022 13:29
У роботі "Київстар" стався збій: що відомо Фото: у "Київстарі" стався збій (freepik_com)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 1 листопада, оператор мобільного зв'язку "Київстар" заявив про збій в роботі. У користувачів виникають проблеми при поповненні рахунку, зміни тарифу та з додатком Мій Київстар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мобільного оператора.

"Шановні користувачі, наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі. Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком Мій Київстар", - йдеться в повідомленні.

IT-спеціалісти працюють над якнайшвидшим усунення обмежень, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів вже в найближчим часом.

"Ми щиро перепрошуємо за тимчасові складнощі та просимо спробуйте поповнити рахунок через годину", - додоли у "Київстар".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська вранці 31 жовтня завдали чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури Києва. Внаслідок чого частина міста залишилася без світла, води та зв'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар
NEWS
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
DAILY
Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні