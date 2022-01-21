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У Monobank з'являться банкомати: фото

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 10:16
У Monobank з'являться банкомати: фото Фото: в Україні з'являться банкомати Monobank (instagram.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скоро з'являться банкомати Monobank. Стало відомо, як вони будуть виглядати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку одного із співзасновників Monobank Олега Гороховського.

За його словами, у кожного банкомату буде кличка.

"Вже незабаром з'являться наші банкомати... Зустрічайте! Рижик, Доббі і Царапка!",- написав він і опублікував фото, як вони будуть виглядати.

У Monobank з'являться банкомати: фото

"Пропонуйте ваші варіанти імен і ті котячі імена, які наберуть найбільше ваших лайків, дістануться п'яти нашим котоматам, а автори цих п'яти коментарів отримають наші платинові карти, монопиво і мерч", - додав Гороховський.

Нагадаємо, цей банк бере участь у програмі "єПідтримка" щодо виплати "ковідної тисячі" вакцинованим українцям.

З 11 січня клієнти Monobank, які оформили картку "єПідтримка", також можуть замовити пластик до неї з доставкою на обране відділення "Нової Пошти".

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