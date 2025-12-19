monobank повертає 1% кешбеку військовим частинам: умови зарплатного проєкту

Військові частини та підрозділи Сил оборони України, які виплачують грошове забезпечення через monobank, можуть отримувати кешбек 1% від фонду оплат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформацію від банку.

Військові частини, які підключають зарплатний проєкт monobank і виплачують грошове забезпечення на картки банку, зможуть отримати кешбек у розмірі 1% від фонду грошового забезпечення.

Наприклад, при виплаті 1 млн грн військова частина отримує 10 тис. грн кешбеку. Кошти перераховуються на рахунок військової частини у Державній казначейській службі України або на рахунок благодійного фонду, реквізити якого надає підрозділ.

У monobank зазначають, що наразі це унікальна пропозиція на ринку, адже жоден інший банк не пропонує військовим частинам кешбек з фонду виплат.

"Це справді особлива пропозиція: ми готові допомагати та ділитися частиною банківського кешбеку з військовими підрозділами, особливо в цей час", - підкреслюють у банку. Фото: переваги зарплатного проєкту для військових частин (monobank.ua)

Як підключити зарплатний проєкт

Пакет документів залежить від підпорядкування військової частини.

Для підрозділів Національної гвардії України необхідно надати:

опитувальник юридичної особи з мінімальним обсягом даних;

договір, проєкт якого надає monobank.

Процес підключення, за словами представників банку, є швидким і спрощеним.

Для військових частин Міністерства оборони України потрібно подати:

довідку з відомчого обліку Міністерства оборони України з Єдиного державного реєстра юридичних осіб;

довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру;

повідомлення про взяття на облік платника Єдиного внеску, на якого не поширюється дія закону України про державну реєстрацію юридичних осіб.

Безпека даних та зручні функції

У monobank наголошують, що всі договори та юридичні документи містять мінімальний обсяг чутливої інформації. Доступ до банкінгу мають лише уповноважені особи, визначені в договорах або призначені безпосередньо командирами частин.

Для автоматизації процесів банк розробив спеціальне API для інтеграції зарплатного проєкту з наявними системами обліку та документообігу військових частин. API дозволяє, зокрема, додавати реквізити військовослужбовців до модуля співробітників; формувати зарплатні відомості різних зразків.

Система підтримує всі поширені формати файлів, з якими працюють військові, зокрема DBF, CSV та XLS.

У банку також повідомили, що функціонал проєкту постійно розширюється: додано нові шаблони відомостей, можливість масового завантаження даних, розрахункові листи та десятки типів виплат, передбачених нормативними документами для військовослужбовців.