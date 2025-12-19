monobank повертає 1% кешбеку військовим частинам: умови зарплатного проєкту
Військові частини та підрозділи Сил оборони України, які виплачують грошове забезпечення через monobank, можуть отримувати кешбек 1% від фонду оплат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформацію від банку.
Військові частини, які підключають зарплатний проєкт monobank і виплачують грошове забезпечення на картки банку, зможуть отримати кешбек у розмірі 1% від фонду грошового забезпечення.
Наприклад, при виплаті 1 млн грн військова частина отримує 10 тис. грн кешбеку. Кошти перераховуються на рахунок військової частини у Державній казначейській службі України або на рахунок благодійного фонду, реквізити якого надає підрозділ.
У monobank зазначають, що наразі це унікальна пропозиція на ринку, адже жоден інший банк не пропонує військовим частинам кешбек з фонду виплат.
"Це справді особлива пропозиція: ми готові допомагати та ділитися частиною банківського кешбеку з військовими підрозділами, особливо в цей час", - підкреслюють у банку.
Фото: переваги зарплатного проєкту для військових частин (monobank.ua)
Як підключити зарплатний проєкт
Пакет документів залежить від підпорядкування військової частини.
Для підрозділів Національної гвардії України необхідно надати:
-
опитувальник юридичної особи з мінімальним обсягом даних;
-
договір, проєкт якого надає monobank.
Процес підключення, за словами представників банку, є швидким і спрощеним.
Для військових частин Міністерства оборони України потрібно подати:
- довідку з відомчого обліку Міністерства оборони України з Єдиного державного реєстра юридичних осіб;
- довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру;
- повідомлення про взяття на облік платника Єдиного внеску, на якого не поширюється дія закону України про державну реєстрацію юридичних осіб.
Безпека даних та зручні функції
У monobank наголошують, що всі договори та юридичні документи містять мінімальний обсяг чутливої інформації. Доступ до банкінгу мають лише уповноважені особи, визначені в договорах або призначені безпосередньо командирами частин.
Для автоматизації процесів банк розробив спеціальне API для інтеграції зарплатного проєкту з наявними системами обліку та документообігу військових частин. API дозволяє, зокрема, додавати реквізити військовослужбовців до модуля співробітників; формувати зарплатні відомості різних зразків.
Система підтримує всі поширені формати файлів, з якими працюють військові, зокрема DBF, CSV та XLS.
У банку також повідомили, що функціонал проєкту постійно розширюється: додано нові шаблони відомостей, можливість масового завантаження даних, розрахункові листи та десятки типів виплат, передбачених нормативними документами для військовослужбовців.
"Тобто, раніше у нас там був тільки тип грошове забезпечення, а тепер ми додали там ще 15-20 типів, які прописані у різних нормативних документах, які підходять під виплати військовослужбовців: виплата за оренду житла, виплата за знищену техніку і т.п.", - розповіли у monobank.