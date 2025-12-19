monobank возвращает 1% кэшбека воинским частям: условия зарплатного проекта

Военные части и подразделения Сил обороны Украины, выплачивающие денежное довольствие через monobank, могут получать кэшбек 1% от фонда оплат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию банка.

Военные части, которые подключают зарплатный проект monobank и выплачивают денежное обеспечение на карты банка, смогут получить кэшбек в размере 1% от фонда денежного обеспечения.

К примеру, при выплате 1 млн грн военная часть получает 10 тыс. грн кэшбека. Денежные средства перечисляются на счет воинской части в Государственной казначейской службе Украины или на счет благотворительного фонда, реквизиты которого предоставляет подразделение.

В monobank отмечают, что сейчас это уникальное предложение на рынке, поскольку ни один другой банк не предлагает военным частям кэшбек из фонда оплат.

"Это действительно особенное предложение: мы готовы помогать и делиться частью банковского кэшбека с военными подразделениями, особенно в это время", - подчеркивают в банке.

Фото: преимущества зарплатного проекта для воинских частей (monobank.ua)

Как подключить зарплатный проект

Пакет документов зависит от подчинения воинской части.

Для подразделений Национальной гвардии Украины необходимо предоставить:

опросник юридического лица с минимальным объемом данных;

договор, проект которого предоставляет monobank.

Процесс подключения, по словам представителей банка, быстрый и упрощенный.

Для воинских частей Министерства обороны Украины следует подать:

справку из ведомственного учета Министерства обороны Украины из Единого государственного реестра юридических лиц;

справку о взятии на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в Единый государственный реестр;

уведомление о взятии на учет плательщика Единого взноса, на который не распространяется действие закона Украины о государственной регистрации юридических лиц.

Безопасность данных и удобные функции

В monobank отмечают, что все договоры и юридические документы содержат минимальный объем чувствительной информации. Доступ к банкингу имеют только уполномоченные лица, указанные в договорах или назначенные непосредственно командирами частей.

Для автоматизации процессов банк разработал специальное API для интеграции зарплатного проекта с существующими системами учета и документооборота воинских частей. API позволяет, в частности, добавлять реквизиты военнослужащих к модулю сотрудников; формировать зарплатные ведомости разных образцов.

Система поддерживает все распространенные форматы файлов, с которыми работают военные, включая DBF, CSV и XLS.

В банке также сообщили, что функционал проекта постоянно расширяется: добавлены новые шаблоны сведений, возможность массовой загрузки данных, расчетные листы и десятки типов выплат, предусмотренных нормативными документами для военнослужащих.

"То есть раньше у нас там был только тип денежное обеспечение, а теперь мы добавили там еще 15-20 типов, которые прописаны в различных нормативных документах, которые подходят под выплаты военнослужащих: выплата за аренду жилья, выплата за уничтоженную технику и т.п.", - рассказали в monobank.