ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

monobank возвращает 1% кэшбека воинским частям: условия зарплатного проекта

Пятница 19 декабря 2025 16:52
UA EN RU
monobank возвращает 1% кэшбека воинским частям: условия зарплатного проекта Фото: monobank запустил зарплатный проект для воинских частей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Военные части и подразделения Сил обороны Украины, выплачивающие денежное довольствие через monobank, могут получать кэшбек 1% от фонда оплат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию банка.

Военные части, которые подключают зарплатный проект monobank и выплачивают денежное обеспечение на карты банка, смогут получить кэшбек в размере 1% от фонда денежного обеспечения.

К примеру, при выплате 1 млн грн военная часть получает 10 тыс. грн кэшбека. Денежные средства перечисляются на счет воинской части в Государственной казначейской службе Украины или на счет благотворительного фонда, реквизиты которого предоставляет подразделение.

В monobank отмечают, что сейчас это уникальное предложение на рынке, поскольку ни один другой банк не предлагает военным частям кэшбек из фонда оплат.

"Это действительно особенное предложение: мы готовы помогать и делиться частью банковского кэшбека с военными подразделениями, особенно в это время", - подчеркивают в банке.

monobank возвращает 1% кэшбека воинским частям: условия зарплатного проектаФото: преимущества зарплатного проекта для воинских частей (monobank.ua)

Как подключить зарплатный проект

Пакет документов зависит от подчинения воинской части.

Для подразделений Национальной гвардии Украины необходимо предоставить:

  • опросник юридического лица с минимальным объемом данных;
  • договор, проект которого предоставляет monobank.

Процесс подключения, по словам представителей банка, быстрый и упрощенный.

Для воинских частей Министерства обороны Украины следует подать:

  • справку из ведомственного учета Министерства обороны Украины из Единого государственного реестра юридических лиц;
  • справку о взятии на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в Единый государственный реестр;
  • уведомление о взятии на учет плательщика Единого взноса, на который не распространяется действие закона Украины о государственной регистрации юридических лиц.

Безопасность данных и удобные функции

В monobank отмечают, что все договоры и юридические документы содержат минимальный объем чувствительной информации. Доступ к банкингу имеют только уполномоченные лица, указанные в договорах или назначенные непосредственно командирами частей.

Для автоматизации процессов банк разработал специальное API для интеграции зарплатного проекта с существующими системами учета и документооборота воинских частей. API позволяет, в частности, добавлять реквизиты военнослужащих к модулю сотрудников; формировать зарплатные ведомости разных образцов.

Система поддерживает все распространенные форматы файлов, с которыми работают военные, включая DBF, CSV и XLS.

В банке также сообщили, что функционал проекта постоянно расширяется: добавлены новые шаблоны сведений, возможность массовой загрузки данных, расчетные листы и десятки типов выплат, предусмотренных нормативными документами для военнослужащих.

"То есть раньше у нас там был только тип денежное обеспечение, а теперь мы добавили там еще 15-20 типов, которые прописаны в различных нормативных документах, которые подходят под выплаты военнослужащих: выплата за аренду жилья, выплата за уничтоженную технику и т.п.", - рассказали в monobank.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Monobank Вооруженные силы Украины
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ