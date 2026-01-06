monobank підбив підсумки новорічної "ялинки"

"Результати знову вражають: 2,2 млн користувачів встигли потрусити ялинку! А загалом її трусили 7,7 млн разів і витрусили з неї майже 10 млн гривень. Загалом ялинку трусили 4 роки, 11 місяців і 11 днів", - йдеться в повідомленні за підсумками акції.

Крім того, як зазнчається, українці додатково задонатили 26ʼ813ʼ051 грн.

"Загалом вдалось зібрати 36 762 802 гривні для військових. Це круто! Дякую вам усім! Бригади точно відчують цю підтримку!" - зазначив Гороховський.

Крім того, за його словами, учасники акції витрусили промокоди monoмаркета на загальну суму 25,8 млн грн і забрали всі 4000 platinum-карток із коточіпами.

"Ваші відео теж нас добряче повеселили - наступного тижня відправлятимемо найкумеднішим фотоапарати з мерчем. Також вітаю переможців айфонів за донат. З усіма зв’яжуться колеги з підтримки", - додав Гороховський.