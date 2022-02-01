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Monobank очистил Instagram. Банк ищет руководителя соцсетей

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 18:14
Monobank очистил Instagram. Банк ищет руководителя соцсетей Фото: соучредитель компании Fintech Band и проектов Monobank Олег Гороховский (instagram.com/gorokhovsky)
Автор: Сергей Пышкин

Украинский необанк Monobank на прошлой неделе почистил собственную страницу Instagram. Компания начала искать руководителя социальных сетей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу соучредителя Monobank Олега Гороховского.

В своей странице Instagram компания объявила конкурс на посадку руководителя социальных сетей. Чтобы попробовать себя в роли SMM-менеджера - достаточно написать текст для фотоблога и зарегистрировать его на официальном сайте банка.

"Несколько дней назад мы удалили все посты из Instagram monobank. И хотим вместе с вами выбрать победителя. Мы верим, что где-то есть амбициозный, креативный и понимающий рынок отбитый человек, но он не может пробиться на должность SMM в крупную и крутую компанию", - отметил Гороховский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вскоре в Украине могут появиться банкоматы от Monobank.

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