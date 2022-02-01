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Monobank очистив Instagram. Банк шукає керівника соцмереж

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Вівторок 01 лютого 2022 18:14
Monobank очистив Instagram. Банк шукає керівника соцмереж Фото: співзасновник компанії Fintech Band та проєктів Monobank, Олег Гороховський (instagram.com/gorokhovsky)
Автор: Сергій Пишкін

Український необанк Monobank минулого тижня почистив власну сторінку Instagram. Компанія почала шукати керівника соціальних мереж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку співзасновника Monobank Олега Гороховського.

У своїй сторінці Instagram компанія оголосила конкурс на посадку керівника соціальних мереж. Аби спробувати себе у ролі SMM-менеджера - достатньо написати текст для фотоблогу й зареєструвати його на офіційному сайті банку.

"Декілька днів тому ми видалили всі пости з Instagram monobank. І хочемо разом із вами вибрати переможця. Ми віримо, що десь є амбітний, креативний і розуміючий ринок відбитий чоловік, але він не може пробитися на посаду SMM у велику та круту компанію", - відзначив Гороховський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що незабаром в Україні можуть з'явитися банкомати від Monobank.

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Monobank
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