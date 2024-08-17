Monobank другу добу знаходиться під DDoS-атакою

Гороховський заявив, що DDoS практично без зупинки триває вже другу добу.

"Під атакою Банки. Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку", - сказав він.

Водночас співзасновник Mono повідомив, що за ці два дні компанія отримала майже 3 мільярди запитів на сервіс.

"Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї нечисті", - додав він.