Monobank вторые сутки находится под DDoS-атакой

Гороховский заявил, что DDoS практически без остановки продолжается уже вторые сутки.

"Под атакой Банки. Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра", - сказал он.

В то же время соучредитель Mono сообщил, что за эти два дня компания получила почти 3 миллиарда запросов на сервис.

"Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать сборы. Пойдите и задонатьте на ВСУ, назло этой нечисти", - добавил он.