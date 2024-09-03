У Монголії пояснили, чому не заарештували Путіна під час його візиту до країни

За його словами, країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, й це ускладнює можливість арешту Путіна за ордером МКС.

"Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії у наших безпосередніх сусідів (Росії і Китаю - ред.), що раніше потерпало від перебоїв з технічних причин. Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", - сказав речник.

Він зазначив, що Монголія "завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується офіційними заявами".

Речник уряду також додав, що візит Путіна відповідає історичному прецеденту спільного святкування главами держав річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією в битві на Халхін-Голі в 1939 році. Саме тому російський диктатор приїхав до Монголії.