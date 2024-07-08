Moneyveo та БФ U4UA: будуємо інклюзивне суспільство разом

В умовах війни підтримка необхідна всім, а особливо – дітям. Вони найбільше страждають від наслідків воєнних дій, потребуючи уваги та допомоги. Співпраця з благодійним фондом U4UA надає можливість компанії Moneyveo підтримувати дітей з різними діагнозами, включаючи ДЦП, аутизм та захворювання опорно-рухового апарату, допомагаючи їм розвивати нові навички та здібності. Завдяки регулярній підтримці фонду забезпечується реабілітація малечі, де турботливі і віддані своїй справі спеціалісти допомагають їм вимовляти перші слова, робити перші кроки та опановувати нові вміння.

Нещодавно Moneyveo вирішила зробити сюрприз для маленького підопічного фонду і подарувати йому омріяний планшет. Для Даміра планшет – це не лише техніка, це можливість для саморозвитку, розваги і навчання. Це хороший приклад того, як корпоративна соціальна відповідальність може реально допомагати дітям втілювати їхні мрії.

«Подібні ініціативи можуть значно покращити якість життя дітей, надаючи їм нові горизонти для розвитку та комунікації. Ми вдячні за цю можливість і за такі особливі моменти, які можемо дарувати дітям. Раді, що змогли здійснити мрію хлопчика і зробити його життя яскравішим," – зазначив Сергій Сінченко, CEO Moneyveo.

Манівео вірить, що такі вчинки є важливими для суспільства і кожен може зробити свій внесок, підтримуючи благодійні проєкти та допомагаючи тим, хто цього потребує. Разом ми можемо побудувати безпечне та інклюзивне середовище, де кожна дитина буде розвиватися фізично та емоційно.