Moneyveo и БФ U4UA: строим инклюзивное общество вместе

В условиях войны поддержка необходима всем, особенно – детям. Они больше всего страдают от последствий военных действий, требуя внимания и помощи. Сотрудничество с благотворительным фондом U4UA позволяет компании Moneyveo поддерживать детей с различными диагнозами, включая ДЦП, аутизм и заболевания опорно-двигательного аппарата, помогая им развивать новые навыки и способности. Благодаря регулярной поддержке фонда обеспечивается реабилитация малышей, где заботливые и преданные своему делу специалисты помогают им произносить первые слова, делать первые шаги и осваивать новые умения.

Недавно Moneyveo решила преподнести сюрприз для маленького подопечного фонда и подарить ему такой желанный планшет. Для Дамира планшет – это не только техника, это возможность саморазвития, развлечения и обучения. Это хороший пример того, как корпоративная социальная ответственность может реально помогать детям воплощать их мечты.

"Подобные инициативы могут значительно улучшить качество жизни детей, предоставляя им новые горизонты для развития и коммуникации. Мы благодарны за эту возможность и за особые моменты, которые можем дарить детям. Рады, что смогли осуществить мечту мальчика и сделать его жизнь ярче," – отметил Сергей Синченко, CEO Moneyveo.

Манивео верит, что такие поступки важны для общества и каждый может внести свой вклад, поддерживая благотворительные проекты и помогая тем, кто в этом нуждается. Вместе мы можем построить безопасную и инклюзивную среду, где каждый ребенок будет развиваться физически и эмоционально.