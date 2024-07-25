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Moneyveo розігрує книги від Vivat

Четвер 25 липня 2024 11:30 promo
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В рамках благодійної ініціативи "Відродимо разом" Moneyveo оголошує розіграш 50 книг серед своїх клієнтів. Книги були закуплені у видавництві Vivat, якому належить друкарня "Фактор-Друк", зруйнована ворожою атакою.

Moneyveo розігрує книги від Vivat

Колектив Moneyveo зібрав кошти з метою підтримки бізнесу. Частину книг залишили для власної бібліотеки, а 50 книг вирішили розіграти серед клієнтів сервісу, щоб залучити їх до допомоги друкарні.

Будь-який клієнт Moneyveo, який виконає умови розіграшу в період проведення акції з 25 по 29 липня, має шанс виграти одну з 50 книжок.

Щоб взяти участь у розіграші, потрібно:

  1. Підписатися на сторінку Moneyveo у Facebook.
  2. У коментарях під акційним постом написати, яку останню книгу ви прочитали. Один клієнт – один коментар.

Переможці мають підтвердити, що вони є клієнтами сервісу, надавши в директі свої дані – ПІБ та номер телефону, зареєстрований у Moneyveo.

Визначення переможців відбудеться 30 липня. Відео розіграшу буде опубліковано на YouTube-каналі Moneyveo.

Усім щасливчикам додатково буде нараховано по 20 балів кешбеку за новою Програмою лояльності Moneyveo.

Придбана література охоплює різноманітні жанри: книги про саморозвиток, біографії, актуальні історичні видання, світові бестселери, популярні романи, класичні детективи та твори сучасних українських авторів.

Серед книг розіграшу:

  • Вінстон Грум “Форрест Ґамп”
  • Агата Крісті “Кишеня, повна жита”
  • Володимир Станчишин “Для стосунків потрібні двоє”
  • Джордж Орвелл “1984”
  • Іван Багряний “Тигролови”
  • Дмитро Савченко “Вовки Да Вінчі”
  • Тейлор Дженкінс Рід “Сім чоловіків Евелін Г'юґо”
  • Артуро Перес-Реверте “Капітан Алатрісте”
  • Джек Лондон “Білий Зуб”
  • Марк Лівін “Космос, прийом”
  • Ірина Баришевська “Жінки, які прославили Україну. 33 надихаючі історії”
  • Анна Шиманська, Андрій Шиманський “501 факт, який треба знати з... історії України”
  • Ерік Берн “Ігри, у які грають люди” та багато інших.

Приєднуйтесь до нашої благодійної ініціативи та вигравайте одну з чудових книжок від Vivat!

Акція діє з 25 по 29 липня 2024 року на всій території України, за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій.

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