Moneyveo розігрує книги від Vivat

В рамках благодійної ініціативи "Відродимо разом" Moneyveo оголошує розіграш 50 книг серед своїх клієнтів. Книги були закуплені у видавництві Vivat, якому належить друкарня "Фактор-Друк", зруйнована ворожою атакою.

Колектив Moneyveo зібрав кошти з метою підтримки бізнесу. Частину книг залишили для власної бібліотеки, а 50 книг вирішили розіграти серед клієнтів сервісу, щоб залучити їх до допомоги друкарні.

Будь-який клієнт Moneyveo, який виконає умови розіграшу в період проведення акції з 25 по 29 липня, має шанс виграти одну з 50 книжок.

Щоб взяти участь у розіграші, потрібно:

Підписатися на сторінку Moneyveo у Facebook. У коментарях під акційним постом написати, яку останню книгу ви прочитали. Один клієнт – один коментар.

Переможці мають підтвердити, що вони є клієнтами сервісу, надавши в директі свої дані – ПІБ та номер телефону, зареєстрований у Moneyveo.

Визначення переможців відбудеться 30 липня. Відео розіграшу буде опубліковано на YouTube-каналі Moneyveo.

Усім щасливчикам додатково буде нараховано по 20 балів кешбеку за новою Програмою лояльності Moneyveo.

Придбана література охоплює різноманітні жанри: книги про саморозвиток, біографії, актуальні історичні видання, світові бестселери, популярні романи, класичні детективи та твори сучасних українських авторів.

Серед книг розіграшу:

Вінстон Грум “Форрест Ґамп”

Агата Крісті “Кишеня, повна жита”

Володимир Станчишин “Для стосунків потрібні двоє”

Джордж Орвелл “1984”

Іван Багряний “Тигролови”

Дмитро Савченко “Вовки Да Вінчі”

Тейлор Дженкінс Рід “Сім чоловіків Евелін Г'юґо”

Артуро Перес-Реверте “Капітан Алатрісте”

Джек Лондон “Білий Зуб”

Марк Лівін “Космос, прийом”

Ірина Баришевська “Жінки, які прославили Україну. 33 надихаючі історії”

Анна Шиманська, Андрій Шиманський “501 факт, який треба знати з... історії України”

Ерік Берн “Ігри, у які грають люди” та багато інших.

Приєднуйтесь до нашої благодійної ініціативи та вигравайте одну з чудових книжок від Vivat!

Акція діє з 25 по 29 липня 2024 року на всій території України, за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій.