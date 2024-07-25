Moneyveo разыгрывает книги от Vivat

В рамках благотворительной инициативы "Возродим вместе" Moneyveo объявляет розыгрыш 50 книг среди своих клиентов. Книги были закуплены в издательстве Vivat, которому принадлежит типография "Фактор-Друк", разрушенная вражеской атакой.

Коллектив Moneyveo собрал средства для поддержки бизнеса. Часть книг оставили для своей библиотеки, а 50 книг решили разыграть среди клиентов сервиса, чтобы привлечь их к помощи типографии.

Любой клиент Moneyveo, выполнивший условия розыгрыша в период проведения акции с 25 по 29 июля, имеет шанс выиграть одну из 50 книг.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

Подписаться на страницу Moneyveo в Facebook. В комментариях под акционным постом написать, какую последнюю книгу вы прочли. Один клиент – один комментарий.

Победители должны подтвердить, что они являются клиентами сервиса, предоставив в директе свои данные – ФИО и номер телефона, зарегистрированный в Moneyveo.

Определение победителей состоится 30 июля. Видео розыгрыша будет опубликовано на YouTube-канале Moneyveo.

Всем счастливчикам дополнительно будет начислено по 20 баллов кешбэка по новой Программе лояльности Moneyveo.

Приобретенная литература охватывает различные жанры: книги о саморазвитии, биографии, актуальные исторические издания, мировые бестселлеры, популярные романы, классические детективы и произведения современных украинских авторов.

Среди книг розыгрыша:

Уинстон Грум "Форрест Гамп"

Агата Кристи "Карман, полный ржи"

Владимир Станчишин "Для отношений нужны двое"

Джордж Оруэлл "1984"

Иван Багряный "Тигроловы"

Дмитрий Савченко "Волки Да Винчи"

Тейлор Дженкинс Рид "Семь мужчин Эвелин Хьюго"

Артуро Перес-Реверте "Капитан Алатристе"

Джек Лондон "Белый Зуб"

Марк Ливин "Космос, прием"

Ирина Барышевская “Женщины, прославившие Украину. 33 вдохновляющие истории”

Анна Шиманская, Андрей Шиманский "501 факт, который нужно знать по... истории Украины"

Эрик Берн "Игры, в которые играют люди" и многие другие.

Присоединяйтесь к нашей благотворительной инициативе и выигрывайте одну из замечательных книг Vivat!

Акция действует с 25 по 29 июля 2024 года по всей территории Украины, за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий.