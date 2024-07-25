Moneyveo разыгрывает книги от Vivat
В рамках благотворительной инициативы "Возродим вместе" Moneyveo объявляет розыгрыш 50 книг среди своих клиентов. Книги были закуплены в издательстве Vivat, которому принадлежит типография "Фактор-Друк", разрушенная вражеской атакой.
Коллектив Moneyveo собрал средства для поддержки бизнеса. Часть книг оставили для своей библиотеки, а 50 книг решили разыграть среди клиентов сервиса, чтобы привлечь их к помощи типографии.
Любой клиент Moneyveo, выполнивший условия розыгрыша в период проведения акции с 25 по 29 июля, имеет шанс выиграть одну из 50 книг.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:
- Подписаться на страницу Moneyveo в Facebook.
- В комментариях под акционным постом написать, какую последнюю книгу вы прочли. Один клиент – один комментарий.
Победители должны подтвердить, что они являются клиентами сервиса, предоставив в директе свои данные – ФИО и номер телефона, зарегистрированный в Moneyveo.
Определение победителей состоится 30 июля. Видео розыгрыша будет опубликовано на YouTube-канале Moneyveo.
Всем счастливчикам дополнительно будет начислено по 20 баллов кешбэка по новой Программе лояльности Moneyveo.
Приобретенная литература охватывает различные жанры: книги о саморазвитии, биографии, актуальные исторические издания, мировые бестселлеры, популярные романы, классические детективы и произведения современных украинских авторов.
Среди книг розыгрыша:
- Уинстон Грум "Форрест Гамп"
- Агата Кристи "Карман, полный ржи"
- Владимир Станчишин "Для отношений нужны двое"
- Джордж Оруэлл "1984"
- Иван Багряный "Тигроловы"
- Дмитрий Савченко "Волки Да Винчи"
- Тейлор Дженкинс Рид "Семь мужчин Эвелин Хьюго"
- Артуро Перес-Реверте "Капитан Алатристе"
- Джек Лондон "Белый Зуб"
- Марк Ливин "Космос, прием"
- Ирина Барышевская “Женщины, прославившие Украину. 33 вдохновляющие истории”
- Анна Шиманская, Андрей Шиманский "501 факт, который нужно знать по... истории Украины"
- Эрик Берн "Игры, в которые играют люди" и многие другие.
Присоединяйтесь к нашей благотворительной инициативе и выигрывайте одну из замечательных книг Vivat!
Акция действует с 25 по 29 июля 2024 года по всей территории Украины, за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий.