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Moneyveo разыгрывает книги от Vivat

Четверг 25 июля 2024 11:30 promo
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В рамках благотворительной инициативы "Возродим вместе" Moneyveo объявляет розыгрыш 50 книг среди своих клиентов. Книги были закуплены в издательстве Vivat, которому принадлежит типография "Фактор-Друк", разрушенная вражеской атакой.

Moneyveo разыгрывает книги от Vivat

Коллектив Moneyveo собрал средства для поддержки бизнеса. Часть книг оставили для своей библиотеки, а 50 книг решили разыграть среди клиентов сервиса, чтобы привлечь их к помощи типографии.

Любой клиент Moneyveo, выполнивший условия розыгрыша в период проведения акции с 25 по 29 июля, имеет шанс выиграть одну из 50 книг.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

  1. Подписаться на страницу Moneyveo в Facebook.
  2. В комментариях под акционным постом написать, какую последнюю книгу вы прочли. Один клиент – один комментарий.

Победители должны подтвердить, что они являются клиентами сервиса, предоставив в директе свои данные – ФИО и номер телефона, зарегистрированный в Moneyveo.

Определение победителей состоится 30 июля. Видео розыгрыша будет опубликовано на YouTube-канале Moneyveo.

Всем счастливчикам дополнительно будет начислено по 20 баллов кешбэка по новой Программе лояльности Moneyveo.

Приобретенная литература охватывает различные жанры: книги о саморазвитии, биографии, актуальные исторические издания, мировые бестселлеры, популярные романы, классические детективы и произведения современных украинских авторов.

Среди книг розыгрыша:

  • Уинстон Грум "Форрест Гамп"
  • Агата Кристи "Карман, полный ржи"
  • Владимир Станчишин "Для отношений нужны двое"
  • Джордж Оруэлл "1984"
  • Иван Багряный "Тигроловы"
  • Дмитрий Савченко "Волки Да Винчи"
  • Тейлор Дженкинс Рид "Семь мужчин Эвелин Хьюго"
  • Артуро Перес-Реверте "Капитан Алатристе"
  • Джек Лондон "Белый Зуб"
  • Марк Ливин "Космос, прием"
  • Ирина Барышевская “Женщины, прославившие Украину. 33 вдохновляющие истории”
  • Анна Шиманская, Андрей Шиманский "501 факт, который нужно знать по... истории Украины"
  • Эрик Берн "Игры, в которые играют люди" и многие другие.

Присоединяйтесь к нашей благотворительной инициативе и выигрывайте одну из замечательных книг Vivat!

Акция действует с 25 по 29 июля 2024 года по всей территории Украины, за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий.

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