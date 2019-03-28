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Монетизированную субсидию получат 76 тыс. клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт"

Новости » Энергетика    28.03.2019 - 12:49
Монетизированную субсидию получат 76 тыс. клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт"
Иллюстративное фото (УНИАН)

В счетах компании за потребленный в феврале газ не содержится информация о субсидии

Монетизация субсидий касается примерно 76 тыс. из почти 345 тыс. бытовых потребителей газа в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Николаевгаз Сбыт".

"В рамках реформы программы предоставления жилищных субсидий с марта 2019 года меняется процедура их денежного обращения. Так введены две основные схемы, по которым людям будут предоставляться субсидионные средства - наличная и безналичная. В марте началась выплата средств государственной помощи на оплату коммунальных услуг за февраль. Поэтому в счетах "Николаевгаз Сбыта" за потребленный в феврале газ не содержится информация о субсидии. Потребители должны платить выставленные счета в полном объеме самостоятельно", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, субсидию "на руки" дадут потребителям, которым она назначена в 2018 году. Пенсионеры-субсидианты получают помощь "живыми деньгами" вместе с пенсионной выплатой по почте через почтальонов или зачислением на банковский пенсионный счет. Лица, не получающие пенсию, могут получить ее через АО "Ощадбанк", в котором на них открыты специальные счета.

"Важно придерживаться целевого использования этих средств, т.е. использования субсидий, полученных деньгами, на оплату коммунальных услуг. ООО "Николаевгаз Сбыт" отмечает, что неуплата коммунальных услуг в полном объеме может привести к приостановке начисления субсидий. Если общая сумма долга по всем коммунальным услугам превышает 340 гривен, органы соцзащиты приостанавливают начисление субсидии", - говорится в сообщении.

Что касается домохозяйств, которым субсидия назначена после 1 января 2019 года, ее предоставление осуществляется в денежной безналичной форме, путем перечисления средств в АО "Ощадбанк". В дальнейшем, по словам пресс-службы, этот банк самостоятельно рассчитается ими с поставщиками услуг. Потребители эту сумму в счетах за газ увидят не сразу, а только после того, как банк осуществит такое перечисление. Поэтому такие субсидии за февраль можно будет увидеть только в мартовских платежках, которые потребители получат в апреле.

"Основная цель монетизации субсидий - это дать людям стимул к экономии энергоресурсов. Мы поддерживаем эту реформу, ведь она является необходимым шагом для демонополизации и создания полноценного рынка газа в секторе бытовых потребителей. Однако хочется напомнить потребителям, которые получили монетизированную субсидию, о необходимости своевременной оплаты за услуги по газоснабжению в полном объеме. Несвоевременная и не в полном объеме оплата за потребленный природный газ более двух месяцев будет основанием для прекращения начисления субсидии и с 1 мая 2019 года будет служить основанием для начисления пени", - говорит Начальник Николаевского отдела реализации ООО "Николаевгаз Сбыт" Юлия Лищук.

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