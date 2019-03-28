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Монетизовану субсидію отримають 76 тис. клієнтів ТОВ "Миколаївгаз Збут"

Новини » Енергетика    28.03.2019 - 12:49
Монетизовану субсидію отримають 76 тис. клієнтів ТОВ "Миколаївгаз Збут"
Ілюстративне фото (УНІАН)

У рахунках компанії за спожитий у лютому газ не міститься інформація про субсидії

Монетизація субсидій стосується приблизно 76 тис. з майже 345 тис. побутових споживачів газу в Миколаївській області. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Миколаївгаз Збут".

"В рамках реформи програми надання житлових субсидій з березня 2019 року змінюється процедура їх грошового обігу. Так введені дві основні схеми, за якими людям надаватимуться субсидійні кошти - готівкова і безготівкова. У березні почалася виплата коштів державної допомоги на оплату комунальних послуг за лютий. Тому в рахунках "Миколаївгаз Збуту" за спожитий у лютому газ не міститься інформація про субсидії. Споживачі повинні сплачувати виставлені рахунки у повному обсязі самостійно", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, субсидію "на руки" дадуть споживачам, яким вона призначена в 2018 році. Пенсіонери-субсидіанти отримують допомогу "живими грошима" разом з пенсійною виплатою поштою через листонош або зарахуванням на банківський пенсійний рахунок. Особи, які не одержують пенсію, можуть отримати її через АТ "Ощадбанк", в якому на них відкриті спеціальні рахунки.

"Важливо дотримуватися цільового використання цих коштів, тобто використання субсидій, отриманих грошима, на оплату комунальних послуг. ТОВ "Миколаївгаз Збут" зазначає, що несплата комунальних послуг у повному обсязі може призвести до призупинення нарахування субсидій. Якщо загальна сума боргу по всіх комунальних послуг перевищує 340 гривень, органи соцзахисту припиняють нарахування субсидії", - йдеться в повідомленні.

Що стосується домогосподарств, яким субсидія призначена після 1 січня 2019 року, її надання здійснюється в грошовій безготівковій формі, шляхом перерахування коштів в АТ "Ощадбанк". Надалі, за словами прес-служби, цей банк самостійно ними розрахується з постачальниками послуг. Споживачі цю суму в рахунках за газ побачать не відразу, а тільки після того, як банк здійснить таке перерахування. Тому такі субсидії за лютий можна буде побачити тільки в березневих платіжках, які споживачі отримають в квітні.

"Основна мета монетизації субсидій - це дати людям стимул до економії енергоресурсів. Ми підтримуємо цю реформу, адже вона є необхідним кроком для демонополізації та створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. Проте хочеться нагадати споживачам, які отримали монетизовану субсидію, про необхідність своєчасної оплати за послуги з газопостачання у повному обсязі. Несвоєчасна та не в повному обсязі оплата за спожитий природний газ більше двох місяців буде підставою для припинення нарахування субсидії і з 1 травня 2019 року буде служити підставою для нарахування пені", - говорить Начальник Миколаївського відділу реалізації ТОВ "Миколаївгаз Збут" Юлія Ліщук.

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