Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Рада рассмотрит закон уже осенью
Глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала, что законопроект Кабинета министров о монетизации льгот за проезд и коммуналку еще не готов к рассмотрению в сессионном зале. Рада рассмотрит его на следующей сессии осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания согласительного совета ВР.
"Мы просим снять законопроект №5651 с рассмотрения, это законопроект Кабмина о льготах по оплате проезда и других льгот. Третий альтернативный законопроект к нему внесен 1 июля этого года", - сказала нардеп.
Комитет просит отложить рассмотрение документа на следующую сессию.
"Учитывая ограниченные временные рамки и отсутствие выводов антикоррупционного и комитета по вопросам европейской интеграции и невозможности прокоммуницировать со стейкхолдерами, мы предлагаем отложить его рассмотрение на шестую сессию", - добавила депутат.
Напомним, в начале июня Кабинет министров одобрил проект закона о льготах по оплате проезда и других льгот, предусматривающий передачу полномочий органам местной власти и предоставление льгот в денежной форме.
Министр соцполитики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина сообщила, что Министерство социальной политики планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев. Соответствующий механизм предлагают ввести местной власти.