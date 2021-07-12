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Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Рада рассмотрит закон уже осенью

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 12:26
Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Рада рассмотрит закон уже осенью Фото: Рада рассмотрит закон о монетизации льгот за проезд и коммуналку на следующей сессии (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала, что законопроект Кабинета министров о монетизации льгот за проезд и коммуналку еще не готов к рассмотрению в сессионном зале. Рада рассмотрит его на следующей сессии осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания согласительного совета ВР.

"Мы просим снять законопроект №5651 с рассмотрения, это законопроект Кабмина о льготах по оплате проезда и других льгот. Третий альтернативный законопроект к нему внесен 1 июля этого года", - сказала нардеп.

Комитет просит отложить рассмотрение документа на следующую сессию.

"Учитывая ограниченные временные рамки и отсутствие выводов антикоррупционного и комитета по вопросам европейской интеграции и невозможности прокоммуницировать со стейкхолдерами, мы предлагаем отложить его рассмотрение на шестую сессию", - добавила депутат.

Напомним, в начале июня Кабинет министров одобрил проект закона о льготах по оплате проезда и других льгот, предусматривающий передачу полномочий органам местной власти и предоставление льгот в денежной форме.

Министр соцполитики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина сообщила, что Министерство социальной политики планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев. Соответствующий механизм предлагают ввести местной власти.

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