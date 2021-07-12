Монетизація пільг за проїзд та комуналку: Рада розгляне закон уже восени

Глава комітету Верховної ради з питань соціальної політики Галина Третьякова розповіла, що законопроект Кабінету міністрів про монетизацію пільг за проїзд та комуналку ще не готовий до розгляду у сесійній залі. Рада розгляне його на наступній сесії восени.

"Ми просимо зняти законопроект №5651 з розгляду, це законопроект Кабміну щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг. Третій альтернативний законопроект до нього внесений 1 липня цього року", - сказала нардеп.

Комітет просить відкласти розгляд документу на наступну сесію.

"Враховуючи обмежені часові рамки та відсутність висновків антикорупційного та комітету з питань європейської інтеграції і неможливості прокомунікувати із стейкхолдерами, ми пропонуємо відкласти його розгляд на шосту сесію", - додала депутат.