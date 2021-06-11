ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Кабмин внес закон в Раду

Новина українською →
Украина, Пятница 11 июня 2021 13:04
Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Кабмин внес закон в Раду Фото: в Раду внесли закон Кабмина о монетизации льгот за проезд и коммуналку (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона о льготах по оплате проезда и других льгот, предусматривающий передачу полномочий органам местной власти и предоставление льгот в денежной форме. Документ зарегистрирован под №5651.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон зарегистрировали сегодня. Сейчас текст документа отсутствует. Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Главным по разработке законопроекта определен комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Решение о льготах будут принимать органы местной власти.

Напомним, правительство одобрило соответствующий закон на своем заседании в среду.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина сообщила, что министерство планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев Соответствующий механизм предложат ввести местной власти.

Как писало РБК-Украина, Кабмин подготовил новый порядок монетизации льготного проезда. Льготы по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах хотят предоставлять в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Кабинет Министров Украины проезд Верховная Рада коммунальные платежи
NEWS
В Украине 1603 новых случая коронавируса
В Украине 1603 новых случая коронавируса
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами