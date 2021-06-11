Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Кабмин внес закон в Раду
Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона о льготах по оплате проезда и других льгот, предусматривающий передачу полномочий органам местной власти и предоставление льгот в денежной форме. Документ зарегистрирован под №5651.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Закон зарегистрировали сегодня. Сейчас текст документа отсутствует. Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.
Главным по разработке законопроекта определен комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Решение о льготах будут принимать органы местной власти.
Напомним, правительство одобрило соответствующий закон на своем заседании в среду.
Ранее министр соцполитики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина сообщила, что министерство планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев Соответствующий механизм предложат ввести местной власти.
Как писало РБК-Украина, Кабмин подготовил новый порядок монетизации льготного проезда. Льготы по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах хотят предоставлять в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.