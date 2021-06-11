Монетизація пільг за проїзд та комуналку: Кабмін вніс закон до Ради
Кабінет міністрів вніс до Верховної ради проект закону щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг, що передбачає передачу повноважень органам місцевої влади та надання пільг у грошовій формі. Документ зареєстрований під №5651.
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Закон зареєстрували сьогодні. Наразі текст документу відсутній. Останній етап проходження проекту - переданий на розгляд керівництву.
Головним з опрацювання законопроекту визначений комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Проект стосується пільг на оплату проїзду у транспорті. При цьому безоплатний проїзд за пред’явленням відповідного посвідчення скасовується. Крім того, переводяться у грошову форму пільги на комунальні послуги. Рішення щодо пільг будуть ухвалювати органи місцевої влади.
Нагадаємо, уряд схвалив відповідний закон на своєму засіданні у середу.
Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю РБК-Україна повідомила, що міністерство планує монетизувати пільги на проїзд для українців. Відповідний механізм запропонують запровадити місцевій владі.
Як писало РБК-Україна, Кабмін підготував новий порядок монетизації пільгового проїзду. Пільги по оплаті проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах хочуть надавати в готівковій формі в разі прийняття такого рішення місцевими органами влади.