Монета-мем Трампа $TRUMP коштує майже 70 мільярдів доларів

Обраний президент Дональд Трамп запустив свою першу криптовалюту, монету-мем під назвою $TRUMP. Наразі вона вже ввійшла у двадцятку найбільших криптовалют.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
19-ю найбільшою криптовалютою.
Нагадаємо, що вчора, 18 січня, новообраний президент США Дональд Трамп анонсував власну криптовалюту - $TRUMP.
Вона відразу викликала ажіотаж серед криптоентузіастів. Детальніше про неї, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.