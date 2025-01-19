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Монета-мем Трампа $TRUMP коштує майже 70 мільярдів доларів

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Обраний президент Дональд Трамп запустив свою першу криптовалюту, монету-мем під назвою $TRUMP. Наразі вона вже ввійшла у двадцятку найбільших криптовалют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

19-ю найбільшою криптовалютою.

Нагадаємо, що вчора, 18 січня, новообраний президент США Дональд Трамп анонсував власну криптовалюту - $TRUMP.

Вона відразу викликала ажіотаж серед криптоентузіастів. Детальніше про неї, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп