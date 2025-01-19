Монета-мем Трампа $TRUMP стоит почти 70 миллиардов долларов

Напомним, что вчера, 18 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал собственную криптовалюту - $TRUMP.

Она сразу вызвала ажиотаж среди криптоэнтузиастов. Подробнее о ней, можно узнать в материале РБК-Украина.

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