Монета-мем Трампа $TRUMP стоит почти 70 миллиардов долларов

Избранный президент Дональд Трамп запустил свою первую криптовалюту, монету-мем под названием $TRUMP. Сейчас она уже вошла в двадцатку крупнейших криптовалют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Напомним, что вчера, 18 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал собственную криптовалюту - $TRUMP.
Она сразу вызвала ажиотаж среди криптоэнтузиастов. Подробнее о ней, можно узнать в материале РБК-Украина.
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