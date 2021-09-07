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Вместо Монастырского: в Раде принес присягу новый депутат

Автор: Инна Собора

Новым депутатом Верховной рады стал Антон Швачко из "Слуги народа". Он занял место Дениса Монастырского, которого в июле назначили главой Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.

Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Монастырского, а 23 июля ЦИК признал Швачко избранным народным депутатом как следующего по очередности в списке "СН" кандидата (№139).

Во время сегодняшнего заседания он принес присягу на верность народу Украины.

"Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал нардеп с трибуны парламента.

Ранее стало известно, что Монастырский сформировал свою команду в Министерстве внутренних дел и рассказал, кто в нее вошел.

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Денис МонастырскийВерховная рада