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Монастырский: установлены имена российских летчиков, совершивших удар по ТЦ в Кременчуге

Фото: глава МВД Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили полк российской авиации, который совершил ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуге. Также установлены имена летчиков, которые совершили преступление.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Аналитики СБУ и Национальной полиции установили какой именно полк авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на ТУ-22, который совершил роковые выстрелы", - рассказал он.

Напомним, вчера российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

По состоянию на утро вторника число погибших возросло до 18, а еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают работать на месте.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в момент атаки войск РФ в помещении ТРЦ находились более тысячи мирных людей.

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