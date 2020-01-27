Монастырский рассказал о влиянии Хорошковского на Банковой и в СБУ

Вице-премьер времен экс-президента Украины Виктора Януковича Валерий Хорошковский является советником Офиса президента, у него есть влияние, но не решающее. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

Монастырский отметил, что сам он не пользовался услугами Валерия Хорошковского в плане рекомендаций.

"Это один из тех людей, которых я имел в виду, когда говорил о руководителях структуры, которые, уходя с должности, серьезно остаются в орбите власти", - считает он.

По его словам, любое влияние обычно заканчивается кадровыми назначениями, которые были при его руководстве. Монастырский считает, что влияние Хорошковского есть, но не решающее.

"Естественно, что за последние десять лет в структуре, а она достаточно стабильна, осталось много кадров всех руководителей СБУ. Поэтому сказать, что влияния вообще в целом нет - было бы несправедливо. Мне кажется, что влияние есть, но оно однозначно не решающее", - добавил он.

Напомним, глава АП Андрей Богдан заявлял, что Офис президента пользуется услугами бывшего председателя Службы безопасности экс-вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского для консультации по украинской таможне.