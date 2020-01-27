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Монастирський розповів про перспективи справи проти Труби

Новини » Політика     27.01.2020 - 11:21
Монастирський розповів про перспективи справи проти Труби
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Монастирський вважає, що прослушка Труби - це "великий прокол в плані безпеки"

Залишається питання в тому, чи був в розмовах екс-глави Держбюро розслідувань Рамана Труби склад злочину. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Монастирського, потрібен цілий набір доказів, які підтвердять правдивість цих плівок.

"Ми знаємо, що внесено відомості до ЄРДР з даного питання, але вважаю, що одних розмов у цій ситуації недостатньо. Потрібен цілий набір доказів, які підтвердять, по-перше, істинність цих плівок", - заявив він.

Він вважає, що прослуховування Труби - це "великий прокол в плані безпеки".

"Тому що це, в першу чергу, велика загроза для всіх нас. Ми все ще перебуваємо в стані війни з РФ, а у нас відбуваються такі "зливи" інформації в інтересах, грубо кажучи, сусідніх кабінетів", - додав він.

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв, що українські правоохоронці перевіряють всі скандальні витоки в Telegram, у тому числі злив записів розмов у кабінеті Труби.

Відзначимо, в Telegram з'явився канал, на якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах директор ДБР нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "Приватбанку" та НБУ на час візиту місії МВФ.

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Новини України делопрослушкаРоман Труба
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