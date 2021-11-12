UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Монастырский рассказал, как будут противостоять попыткам прорыва границы мигрантами

Автор: Анна Полисученко

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, как в ведомстве планируют противостоять попыткам прорыва границы мигрантами. В частности, он заявил о заимствовании опыта у коллег из ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

"Наша механика будет похожа на противостояние на литовской границе и на границе с Польшей", - заявил глава МВД.

Министр сообщил, что будут определены места скопления мигрантов, и в случае их направления в Украину - разведка будет информировать, куда именно они двигаются, и "там уже будут находиться мобильные группы".

"Главная цель - не допустить массового прорыва границы", - заверил Монастырский.

Ранее мы писали, что Украина в ближайшее время проведет обучение территориальной обороны у границы с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины