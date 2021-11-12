Монастырский рассказал, как будут противостоять попыткам прорыва границы мигрантами

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, как в ведомстве планируют противостоять попыткам прорыва границы мигрантами. В частности, он заявил о заимствовании опыта у коллег из ЕС.

"Наша механика будет похожа на противостояние на литовской границе и на границе с Польшей", - заявил глава МВД.

Министр сообщил, что будут определены места скопления мигрантов, и в случае их направления в Украину - разведка будет информировать, куда именно они двигаются, и "там уже будут находиться мобильные группы".

"Главная цель - не допустить массового прорыва границы", - заверил Монастырский.