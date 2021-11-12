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Монастирський розповів, як протистоятимуть спробам прориву кордону мігрантами

Автор: Анна Полисученко

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, як у відомстві планують протистояти спробам прориву кордону мігрантами. Зокрема, він заявив про запозичення досвіду у колег з ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

"Наша механіка буде схожа на протистояння на литовському кордоні і на кордоні з Польщею", - заявив глава МВС.

Міністр повідомив, що будуть визначені місця скупчення мігрантів, і в разі їх направлення в Україну - розвідка буде інформувати, куди саме вони рухаються, і "там вже будуть знаходитися мобільні групи".

"Головна мета - не допустити масового прориву кордону", - запевнив Монастирський.

Раніше ми писали, що Україна найближчим часом проведе навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю.

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Міністерство внутрішніх справ України