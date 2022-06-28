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Монастырский о ракетных ударах: Путин дал указание бить по гражданским объектам

Фото: глава МВД Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Владимир Путин дал указание наносить удары по гражданским объектам в Украине. Пример тому ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Дениса Монастырского.

Он отметил, что российские оккупанты специально подбирают время, чтобы поразить наибольшее число мирных жителей.

"Это говорит, что Путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или, если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей" - сказал Монастырский.

Как сообщил глава МВД, приблизительное число погибших в Кременчуге можно будет установить во вторник, 28 июня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в момент атаки войск РФ в помещении ТРЦ находились более тысячи мирных людей.

Зеленский заявил, что ударить по торговому центру с людьми могли только "отмороженные террористы".

Последние новости об ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК-Украина.

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КременчугМинистерство внутренних дел Украины