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Монастырский прогнозирует рост преступности: что будет в ближайшие месяцы

Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост количества преступлений, связанных с кражами и угонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского на телемарафоне.

"Можно сказать, что мы сегодня фиксируем рост тяжких и особо тяжких убийств. Это связано снова-таки с военными преступлениями, которые совершают оккупанты… Мы ожидаем, что в течение 2-5 месяцев будет рост по определенным категориям преступлений… Это в первую очередь кражи, угоны транспортных средств, незаконный оборот оружия", - отметил он.

Напомним, ранее Монастырский заявил, что в ближайшее время Верховная рада может окончательно принять закон о легализации оружия.

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Министерство внутренних дел УкраиныДенис Монастырский