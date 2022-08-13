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Монастирський прогнозує зростання злочинності: що буде в найближчі місяці

Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У найближчі місяці в Україні очікується зростання кількості злочинів, пов'язаних з крадіжками і угонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на телемарафоні.

"Можна сказати, що ми сьогодні фіксуємо зростання тяжких і особливо тяжких вбивств. Це пов'язано знову-таки з військовими злочинами, які здійснюють окупанти ... Ми очікуємо, що протягом 2-5 місяців буде зростання за певними категоріями злочинів... Це в першу чергу крадіжки, викрадення транспортних засобів, незаконний обіг зброї", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Монастирський заявив, що найближчим часом Верховна рада може остаточно прийняти закон про легалізацію зброї.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниДенис Монастирський