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Монастырский примет участие в саммите глав МВД европейских стран

Новина українською →
Прага, Воскресенье 10 июля 2022 19:41
Монастырский примет участие в саммите глав МВД европейских стран Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр внутренних дел Денис Монастырский примет участие в саммите глав МВД Европейского Союза, который пройдет завтра, 11 июля, в Праге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Монастырского в эфире телемарафона.

Министр отметил, что его пригласили приехать на это заседание.

"Несколько раз до этого я принимал участие онлайн, а завтра я смогу на один день приехать и рассказать министрам, какие вызовы были у МВД и органов, которые входят в систему, в первые дни войны и к чему им (странам ЕС - ред.) надо готовиться учитывая агрессию РФ", - сказал он.

Напомним, недавно состоялась встреча министров иностранных дел G20 в Индонезии. Главы МИД потребовали от России снять блокаду экспорта украинского зерна.

Однако дипломаты не смогли найти общий язык относительно войны России в Украине и договориться о том, как справиться с ее глобальными последствиями.

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Денис Монастырский Евросоюз
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