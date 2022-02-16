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Монастырский предупредил: МВД не допустит сепаратистских проявлений, реакция будет мгновенной

Автор: Мария Кучерявец

Министр внутренних дел Денис Монастырский на фоне угрозы российского вторжения заявил, что силовики не допустят никаких сепаратистских проявлений. А при попытке захвата админ зданий - МВД будет реагировать мгновенно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "Украина24".

"Мы отработали все возможные сценарии захвата админзданий, отделений полиции. Необходимые решения будут приниматься быстро. Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений. Если кт -то подумает захватить админздание - реакция будет мгновенной. Кто бы это ни был, новый "гиркин", или новая "штепа", - отметил Монастырский.

Напомним, ранее глава МВД заявил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.

Добавим, вчера в Кремле прокомментировали информацию о возможном вторжении РФ в Украину.

Вместе с тем, на фоне угрозы со стороны РФ к украинцам обратился президент Владимир Зеленский.

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Министерство внутренних дел УкраиныВторжение России в Украину