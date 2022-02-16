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Монастирський попередив: МВС не допустить сепаратистських проявів, реакція буде миттєвою

Автор: Марія Кучерявець

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на тлі загрози російського вторгнення заявив, що силовики не допустять жодних сепаратистських проявів. А при спробі захоплення адмін будівель - МВС реагуватиме миттєво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу "Україна24".

"Ми відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель, відділків поліції. Необхідні рішення будуть прийматися швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів. Якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю - реакція буде миттєвою. Хто б це не був, новий "гіркін", чи нова "штепа", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, раніше глава МВС заявив, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників і рятувальників щодня несуть службу по захисту внутрішньої безпеки України.

Додамо, вчора в Кремлі прокоментували інформацію про можливе вторгнення РФ в Україну.

Разом з тим, на тлі загрози з боку РФ до українців звернувся президент Володимир Зеленський.

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