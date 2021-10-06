UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Монастырский о нападении на журналистов "Схем": расследование не займет много времени, будут подозрения

Автор: Анастасия Рокитна

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отреагировал на нападение на журналистов программы "Схемы". Обещает, что расследование не займет много времени, будут объявлены подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра.

По его словам, полиция уже привлекла к материалам расследования видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода".

"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения", - написал он.

Монастырский заявил, что такое поведение к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей.

Напомним, глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия.

Ранее у Зеленского заявили, что модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэксимбанкДенис Монастырский