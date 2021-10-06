Монастырский о нападении на журналистов "Схем": расследование не займет много времени, будут подозрения

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отреагировал на нападение на журналистов программы "Схемы". Обещает, что расследование не займет много времени, будут объявлены подозрения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра.
По его словам, полиция уже привлекла к материалам расследования видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода".
"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения", - написал он.
Монастырский заявил, что такое поведение к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей.
Напомним, глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия.
Ранее у Зеленского заявили, что модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой.