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Монастырский о ДТП под Черниговом: нарушение ПДД оплачивается не только штрафами, но и жизнью

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МВД Украины Денис Монастырский отреагировал на ДТП под Черниговом, в результате которого погибли минимум 13 человек. Он призвал водителей соблюдать правила дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра.

Он отметил, что водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Полиция расследует обстоятельства трагедии и производит необходимые следственные действия.

"В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Другие - в тяжелом состоянии", - отметил он.

Он призвал всех тщательно соблюдать правила дорожного движения.

"Ибо их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем невинных людей", - считает министр.

Монастырский заявил, что полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки.

"А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения", - добавил он.

Напомним, все люди, которые травмировались во время ДТП в Черниговской области, находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Отметим, правоохранители назвали вероятные причины смертельного ДТП с участием грузовика и маршрутки.

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ДТПЧерниговДенис Монастырский